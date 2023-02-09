Волгоградские дети продолжают страдать после катания на «ватрушках»

Дети страдают от катания на тюбинге в необорудованных местах Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В последние дни в Волгоградской области дети массово получают переломы во время катания на тюбингах в необорудованных для этого местах. В четверг, 9 февраля, во Фроловскую районную больницу с травмами попала 12-летняя девочка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что школьница пострадала во время падения при катании на надувном тюбинге. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Сотрудники полиции напоминают родителям, что необходимо выбирать оборудованные места для катания. Помните, что беспечное отношение к мерам безопасности может привести к серьезным травмам, - обратились к волгоградцам полицейские.

Накануне в Волгоградской области 4 ребенка пострадали при катании на «ватрушках» в необорудованных местах. Один мальчик получил тяжелые травмы.