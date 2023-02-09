В Волгограде организатора азартных игр осудили на 1,5 года условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 февраля Дзержинский райсуд Волгограда осудил организатора азартных игр на 1,5 года условно. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона, Эдуард П. открыл покерный клуб в 2019 году. Посетители приходили исключительно по приглашению. Также осужденный установил камеры видеонаблюдения, чтобы исключить появление сотрудников правоохранительных органов и посторонних.

- Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признал в полном объёме. Приговором суда Эдуард Б. признан виновными в совершении преступления, - прокомментировали в суде.

Помимо основного приговора мужчине назначили испытательный срок. Он может обжаловать решение суда в апелляционном порядке.