217 волгоградских семей получили родительский капитал в 2023 году

Жители Волгоградской области стали чаще получать родительский капитал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Волгоградской области стали чаще получать региональный родительский капитал. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, в прошлом году такой мерой поддержки воспользовались более 2,8 тысячи человек, а с начала 2023 года - уже 217 семей.

- Получить родительский капитал могут многодетные семьи с доходом не более 18 544 рубля на человека, - отмечают в комитете социальной защиты населения Волгоградской области.

Единоразовая выплата в регионе составляет 81 957 рублей и в отличие от материнского капитала эти средства можно потратить на любые нужды. Учитывают при этом всех детей, рожденных одной матерью, даже в предыдущем браке. Подать заявление в центр соцзащиты можно, как только третьему ребенку исполнится три года.