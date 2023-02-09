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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:59

В центре Волгограда эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»

К зданию торгового центра стянулись машины оперативных служб
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде эвакуировали "Европу". Фото: Архив "КП".

В Волгограде эвакуировали "Европу". Фото: Архив "КП".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Днем 9 февраля в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru очевидцы, посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса экстренно вывели на улицу. К зданию в Центральном районе города приехали машины полиции, МЧС, бригады скорой помощи.

Вероятно, поводом для эвакуации послужило сообщение о минировании. Торгово-развлекательные центры Волгограда и области регулярно получают подобные угрозы, которые оказываются ложными. Оперативные службы эвакуации торговых центров и других организаций не комментируют.