В Волгоградской области подготовят предложения для уменьшения числа дворняг на улицах

Изменения в федеральном законодательстве должны очистить улицы от агрессивных бездомных дворняг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты Волгоградской области планируют подготовить обращение в Государственную думу о необходимости усовершенствовать федеральное законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными. Предложения могут рассмотреть на XXXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы. Волгоградские парламентарии предложат варианты, как уменьшить число бездомных собак на улицах.

В Волгограде и области регулярно фиксируются случаи нападения агрессивных дворняг на жителей. Эта проблема есть и в других регионах страны. Волгоградские парламентарии уверены, что в федеральное законодательство нужно внести новые механизмы, чтобы число бездомных собак стало меньше.

- Недостаточно только создания приютов, необходимы другие более действенные меры. Требуется также внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях меры административного воздействия к нарушителям законодательства в области обращения с животными. Люди должны нести ответственность за ненадлежащее содержание питомцев. Нужно сделать так, чтобы на улицах не появлялись новые беспризорные животные, - заявила депутат облдумы Ирина Соловьева на заседании парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию.

В Волгоградской области работают 11 приютов для бездомных животных на 2496 мест. В прошлом году число дворняг на улицах сократилось на тысячу. Стерилизовали и вакцинировали более 7 тысяч бездомных собак. Однако в Волгограде и других населенных пунктах области стаи бегающих псов по-прежнему держат в страхе многих жителей.