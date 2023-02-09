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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:04

В Волгоградской области село отправили на карантин из-за кота с бешенством

Соответствующий приказ опубликовал комитет ветеринарии
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгоградской области село отправили на карантин из-за кота с бешенством

В Волгоградской области село отправили на карантин из-за кота с бешенством

Фото: Анна СМИРНОВА

9 февраля комитет ветеринарии Волгоградской области опубликовал приказ о введении карантина на территории одного из населенных пунктов в Ленинском районе. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный документ, случай бешенства зафиксировали в селе Бахтияровка в частном дворе на улице Халтурина.

По информации ведомства, карантинные мероприятия начались с 7 февраля, они продлятся две недели. За этот период специалисты проверят на наличие заболевания всех домашних животных и рогатый скот.

Добавим, что инфицированным оказался кот. Известно, что до гибели животное никого не покусало.