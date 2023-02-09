Под Волгоградом прошла тренировка по радиоподавлению беспилотников

Фото: пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы отработали устранение условного противника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, бойцы отработали поражение пунктов управления и средств связи, а также нанесли удары по вражеским дронам.

- Военнослужащие блокировали и перекрыли диапазоны связи условного противника в радиусе 6 км при помощи помех, передаваемых специальным беспилотником, - уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Расчеты современных комплексов РЭБ выполняют задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования.