Лучших молодых педагогов Волгограда и области ожидает денежный бонус

Лучшим волгоградским молодым учителям выплатят по 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в 2023 году лучшим молодым учителям выплатят премии по 50 тысяч рублей. Постановление об этом подписал губернатор. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, будет выплачено 40 денежных поощрений за высокое педагогическое мастерство.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области должен в течение месяца разработать и утвердить положение о порядке и критерии конкурсного отбора молодых педагогов, которые получат премию в 50 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 7 февраля.