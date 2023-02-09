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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:55

Лучших молодых педагогов Волгограда и области ожидает денежный бонус

В Волгоградской области молодым учителям выплатят премии в 50 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Лучшим волгоградским молодым учителям выплатят по 50 тысяч рублей

Лучшим волгоградским молодым учителям выплатят по 50 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в 2023 году лучшим молодым учителям выплатят премии по 50 тысяч рублей. Постановление об этом подписал губернатор. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, будет выплачено 40 денежных поощрений за высокое педагогическое мастерство.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области должен в течение месяца разработать и утвердить положение о порядке и критерии конкурсного отбора молодых педагогов, которые получат премию в 50 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 7 февраля.