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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 11:40

В ДТП под Волгоградом насмерть разбился полицейский

Еще один сотрудник получил ранения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Водитель полицейской машины сейчас в больнице.

Водитель полицейской машины сейчас в больнице.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На трассе в Волгоградской области утром 9 февраля 2023 года произошло смертельное ДТП, в котором погиб сотрудник полиции. Его коллега ранен. Все обстоятельства трагической аварии в Дубовском районе выяснят в ходе служебной проверки, которую назначил начальник главка генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Предварительно установлено, что направляясь в командировку, сотрудник не справился с управлением служебной автомашины и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в ведомстве.

Смертельная авария произошла этим утром на трассе в районе села Горный Балыклей. Водитель полицейской машины сейчас в больнице, его 30-летний коллега получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.