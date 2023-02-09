В ДТП под Волгоградом насмерть разбился полицейский

Водитель полицейской машины сейчас в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На трассе в Волгоградской области утром 9 февраля 2023 года произошло смертельное ДТП, в котором погиб сотрудник полиции. Его коллега ранен. Все обстоятельства трагической аварии в Дубовском районе выяснят в ходе служебной проверки, которую назначил начальник главка генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Предварительно установлено, что направляясь в командировку, сотрудник не справился с управлением служебной автомашины и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в ведомстве.

Смертельная авария произошла этим утром на трассе в районе села Горный Балыклей. Водитель полицейской машины сейчас в больнице, его 30-летний коллега получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.