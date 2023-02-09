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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:17

В Волгоградской области возле станции Котлубань почву загрязнили нефтепродуктами

Росприроднадзор передал материалы проверки в правоохранительные органы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба Росприроднадзора.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора.

Росприроднадзор выясняет обстоятельства загрязнения почвы нефтепродуктами в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сброс отходов обнаружили недалеко от станции Котлубань. Инспекторы нашли на земельном участке площадью порядка двух гектар битум и строительный мусор.

- Проведенный анализ проб показал превышение содержания нефтепродуктов в почве в 5 раз. Сумма нанесенного природе вреда составила более 7 млн рублей, - уточнили в Росприроднадзоре.

Специалисты уже собрали материалы проверки и направили их в правоохранительные органы для дальнейшего поиска виновников. Эта ситуация находится на контроле ведомства.