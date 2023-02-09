В Волгограде отправили в колонию астраханского курьера телефонных мошенников

Курьер мошенников проведет год за решеткой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде вынесли приговор 18-летнему курьеру телефонных мошенников из Астраханской области. В октябре прошлого года он нашел в интернете объявление о работе. Парень понял, что становится участником преступной группы, и не отказался от работы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

1 ноября телефонные мошенники позвонили 76-летней жительнице Кировского района Волгограда и сообщили, что якобы ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовного дела, необходимо было заплатить. Астраханец приехал к пенсионерке, которая отдала ему 450 тысяч рублей. Часть денег курьер забрал себе, а остальные перевел аферистам. А обманутая пожилая волгоградка созвонилась со своей дочерью и поняла, что стала жертвой мошенников.

Аферисты же не успокоились и снова позвонили этой же пенсионерке, потребовав новый суммы денег. Волгоградка по указаниям полицейских сделала вид, что согласилась. Когда к ней приехал 18-летний курьер, его задержали с поличным оперативники.

Кировский районный суд наказал астраханца лишением свободы сроком на 1 год в колонии общего режима.

- Для организаторов этого бизнеса курьеры являются «расходным» материалом. Они знают, что если курьера задержат, то на его место найдется еще несколько желающих заработать. В среднем курьер успевает посетить 3-5 адресов, а его, так называемая трудовая деятельность, длится не больше недели. А дальше следует задержание, арест и следствие, - отметили в региональном Главке МВД.