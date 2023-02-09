Более 160 квартир закупают в Волгограде для переселенцев из аварийного жилья

Квартиры закупают в новостройках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Администрация Волгограда запланировала покупку квартир для жильцов аварийных домов. Власти впервые в 2023 году объявили конкурс по приобретению 162 квартир для переселения из аварийных домов в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

В планах – приобретение 33 однокомнатных, 102 двухкомнатных и 27 трехкомнатных квартир. Обязательное условие – в жилых помещениях уже должна быть установлена сантехника и кухонная плита, а также выполнена чистовая отделка.

При желании волгоградцы, переезжающие из аварийного жилья, вместо предложенных квартир могут получить денежную компенсацию. Такой вариант выбрали более 300 собственников. Они уже получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей.