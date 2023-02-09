Полицейские спустя полгода нашли пропавшего волгоградца в Саратове

Мужчина уехал на заработки и не предупредил родных Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волгоградской области спустя полгода нашли пропавшего местного жителя, который уехал на заработки в Саратов и не предупредил родных. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, об исчезновении 35-летнего мужчины из села Новая Иванцовка Паллалсовского района проживающая в Йошкар-Оле мама заявила в июле 2021 года.

Было известно, что волгоградец ушел в сторону фермы и не вернулся. Поиски длились полгода и не приносили результатов, и лишь недавно мужчина нашелся.

- Как выяснилось, в июле прошлого года мужчина, не поставив в известность своих родственников, отправился на заработки в Саратовскую область, где на протяжении полугода работал на чабанской точке, - уточнили в полиции.