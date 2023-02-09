Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 9:42

В Волгоградской области годовалая девочка обварилась кипятком

Малышка находится в ожоговом отделении
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Малышку на скорой доставили в 25-ю больницу.

Малышку на скорой доставили в 25-ю больницу.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Среднеахтубинском районе произошел несчастный случай. Годовалая девочка опрокинула на себя стакан, обварилась кипятком и была доставлена в волгоградскую больницу №25 с серьезными ожогами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На данный момент состояние ребенка относительно удовлетворительное. Родители не смогли уследить за шустрым ребенком. Кипяток обварил шею и грудь малышки, которая случайно перевернула на себя стакан с горячей жидкостью.