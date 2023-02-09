Мэрия Волгограда ищет подрядчика для строительства проезда на улице Симонова

Дорогу должны построить к 1 октября 2024 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Волгограда ищет подрядчика для строительства нового проезда на улице Симонова в границах от проспекта Жукова до пересечения с бульваром 30-летия Победы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» должны быть выполнены до 1 октября 2024 года.

Согласно проекту, протяженность проезжей части составит 621 метр, а ширина – 9 метров. Магистраль будет освещена, на обочинах высадят деревья и уложат газон. Отметим, что новая дорога соединит микрорайон Семь ветров с проспектом Жукова. Жители смогут с удобством добираться до городских магистралей.

Итоги электронного торга подведут 20 февраля. Подрядчик должен иметь свой парк дорожно-строительной техники, а также иметь возможность проводить гарантийный ремонт в течение 4 лет после выполненных работ.