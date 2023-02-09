В Волгоградской области многодетной матери не платили пособие из-за автомобилей

По решению суда многодетной матери сделали перерасчет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области прокуратура провела проверку после обращение многодетной матери из поселка Искра Урюпинского района. У женщины трое детей, в апреле 2021 года она обратилась в Центр занятости населения по Урюпинску и Урюпинскому району с заявлением о перерасчете размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Однако женщина получила отказ из-за автомобилей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по закону ежемесячное пособие не может быть назначено или пересчитано, если у заявителя или его членов семьи есть 3 или больше автомобилей. Однако у мужа обратившейся женщины были 3 машины в разное время.

- На момент рассмотрения заявления о перерасчете пособия в собственности мужчины фактически было два автомобиля – «Москвич М412» 1990 г.в. и «Дэу Нексия» 2007 г.в., - отметили в прокуратуре.

Прокурор обратился с иском в суд, по которому многодетная мать имеет право на перерасчет ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Урюпинский городской суд удовлетворил иск. Женщине произвели перерасчет на сумму около 130 тысяч рублей, следующие выплаты были проиндексированы.