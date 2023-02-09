В Волгоградской области откроют 36 новых электрозаправок

В Волгограде уже есть электрозаправка. Фото: Эдуард Пальгунов

Установку новых электрических зарядных станций на территории Волгоградской области запланировали депутаты облдумы. В связи с этим решили увеличить финансирование программ энергосбережения и поддержки промышленности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной Думе.

Волгоградская область стала участником пилотного проекта по развитию сети электрозаправок. Совместно с частными компаниями в регионе планируют открыть 36 зарядных станций. Их строительство обойдется в сумму более 90 миллионов рублей.

Решили депутаты повысить расходы и на другие госпрограммы. Так, на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Волгоградской области» в 2023 году направят 800 миллионов рублей или на 94,8 миллиона рублей больше. Расходы на развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности увеличат до 114,9 миллиона рублей.

Напомним, в регионе сейчас более трехсот машин с электродвигателями, среди них есть и Tesla. Пока зарядных комплексов два – по одному в Волгограде и Волжском.