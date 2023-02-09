Волгоградцев предупреждают о мошенниках, которые выдают себя за работодателей

Полиция предупреждает жителей Волгоградской области. которые ищут работу, о новом виде мошенничества. Фото: Александр ПАНОВ

Полиция предупреждает жителей Волгоградской области. которые ищут работу, о новом виде мошенничества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, злоумышленники размещают объявления о вакансиях, собирают данные и затем оформляют на потенциальных соискателей большие кредиты.

Такие объявление могут быть как на сайтах по поиску работы, так и в социальных сетях. Как правило, от соискателя не требуют опыта, но зато предлагают хороший доход и удобный график. После онлайн-собеседования «работодатель» просит предоставить персональные данные, в том числе и банковские.

- В ряде случаев кандидата убеждают в том, что заработная плата начисляется на карту исключительно конкретного банка и просят ее оформить, также сообщив полные реквизиты, - уточнили в полиции.

После чего потерпевшие обнаруживают, что на них оформлены займы. Волгоградцев просят не спешить с предоставлением личных данных. Нужно проверить, существует ли такая компания, поискать отзывы.