В Волгограде в столкновении «Мазды» и «Хендэ» пострадали три человека Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария с тремя пострадавшими произошла 8 февраля на улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 19.30 часов 28-летний водитель «Мазды» столкнулся с «Хендэ».

- Водитель «Мазды» напротив дома № 74 совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомашиной «Хендэ» под управлением 31-летней женщины-водителя, - уточнили в пресс-службе областной полиции.

Травмы получили 28-летний водитель, 31-летняя автомобилистка и 54-летняя пассажира «Хендэ». Их госпитализировали, врачи оказали необходимую медицинскую помощь.