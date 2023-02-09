Медики рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с «Лексусом» под Волгоградом

Подростка перевели из реанимации. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Состояние 16-летней девочки-подростка, которая тяжело пострадала в смертельном ДТП с «Лексусом» главврача Камышинской ЦРБ на трассе в Волгоградской области, улучшилось. Пострадавшую уже перевели из реанимации в отделении сочетанной травмы. В больнице остается и сам виновник аварии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

- Мужчина в состоянии средней степени тяжести, проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Девочка в состоянии средней степени тяжести в отделении сочетанной травмы, - рассказали в облздраве.

Напомним, в ДТП с участием 58-летнего главврача Камышинской ЦРБ Владимира Галушкина погибли двое, пострадал он сам и подросток. Авария случилась 5 февраля на трассе «Иловля-Ольховка». Медик на своем «Лексусе» на полной скорости вылетел на встречку, где протаранил «ВАЗ-2112». От обеих машин остались груды металла.Погибли 32-летний водитель и 26-летний пассажир ВАЗа. Возбуждено уголовное дело.