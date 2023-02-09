В Волжском пьяный мужчина угнал машину у друга и устроил ДТП с маршруткой

В Волжском произошла авария. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 8 февраля, полицейские Волжского задержали 31-летнего мужчину, который угнал у друга машину и устроил на ней ДТП с маршруткой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на улице Дружбы, где столкнулись «Форд Фокус» и микроавтобус. Прибывшие на место стражи порядка заметили, что водитель иномарки пьян, а при проверке документов оказалось, что и прав у него нет, а машина принадлежит другому человеку.

- Установлено, что ранее судимый 31-летний волжанин тайно воспользовался ключами от машины своего знакомого, после чего совершил на угнанном автомобиле ДТП, - уточнили в пресс-службе региональной полиции.

На мужчину могут возбудить уголовное дело по статье 16 УК РФ, ему грозит 5 лет тюрьмы. Также на него составили административный протокол за нарушение ПДД.