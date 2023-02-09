Зарплаты стоматологов в Волгограде превысили 150 тыс. рублей

Каждая четвертая вакансия стоматолога в стране - в Москве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ко Дню стоматолога, который в России отмечают 9 февраля, аналитики hh.ru посчитали, сколько могут зарабатывать представители этой профессии в Волгограде и как изменился за год спрос на них. Так, работодатели готовы платить врачам-стоматологам до 150 тысяч рублей в месяц и выше, а количество вакансий в Волгоградской области в 2022-м выросло почти на треть – на 27%, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгоградской области стоматологам предлагают от 100 тысяч рублей и более. Так, хирургу/имплантологу с опытом в частной клинике готовы платить более 150 тысяч в месяц на руки. Ростовская клиника хочет переманить из Волгограда стоматолога-ортодонта зарплатой в 150-200 тысяч. Каждая четвертая вакансия в стране в этой сфере – в Москве.

Больше всего работодатели ценят в стоматологии ортопедов, хирургов и терапевтов. Конечно, зарплата зависит от квалификации. Так ассистенту стоматолога в Волгограде светит всего от 27 тысяч рублей в месяц на руки, регистратору-кассиру – от 30 тысяч.