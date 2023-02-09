Волгоградцам показали бытовые условия военных на новых рубежах в зоне СВО

Фото: Алексей Волоцков.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков побывал на западной линии соприкосновения СВО и показал, как военнослужащие обустраивают своих быт на занятых рубежах. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на публикацию Волоцкова, сейчас бойцы закрепились на новых позициях и создали все условия для комфортной службы.

- Блиндажи оснащены электричеством и отоплением. Особый подход к безопасности. По периметру блиндажи усилены бетоном. Места расположения оборудованы печками и рассчитаны на 18 человек личного состава. вентиляция, круглосуточное отопление, свет и электричество, - рассказал Алексей Волоцков.

Военные даже построили баню. Защищают занятые позиции от вражеских квадрокоптеров и артиллерии. Добавим, что Алексей Волоцков привез бойцам гуманитарный груз – стройматериалы и необходимые вещи для дальнейшего обустройства бытовых условий.