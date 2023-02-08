Машина всмятку, водитель чудом выжил: фура лоб в лоб столкнулась с легковушкой на трассе под Волгоградом – видео

От легковушки осталась груда металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком днем 8 февраля на 823 километре дороги Р-22 «Каспий». Жуткое ДТП произошло на московской трассе во Фроловском районе Волгоградской области. Hyundai Accent превратился в груду искореженного металла. 42-летний водитель иномарки чудом выжил, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по региону.

- Водитель Hyundai с травмами доставлен в больницу города Михайловки, - рассказали в ведомстве.

Водитель иномарки пошел на обгон и врезался в фуру. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария случилась в начале третьего дня. 42-летний водитель Hyundai Accent ехал со стороны Москвы. Мужчина пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Иномарка вылетела на встречку, где врезалась в грузовик «ДАФ» с полуприцепом. Легковушка полностью разбита. Водитель чудом выжил. Возможно, не последнюю роль сыграл ремень безопасности, которым он был пристегнут.