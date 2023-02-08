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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:14

Ученых Волгоградской области наградили за достижения в науке и технике

Лауреатами премий стали более 21 представителя науки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Награды вручили в День науки.

Награды вручили в День науки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области 21 лауреат премии в сфере науки и техники получил заслуженную награду. Еще десять выиграли областные гранты на реализацию научных проектов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, счастливыми обладателями премии стали ученые и специалисты из ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолгГМУ и ВолГАУ, а также специалисты Волжского трубного завода.

Коллектив Волгоградского аграрного университета пообещал направить выигранные деньги на проект, посвященный южному тростнику. Коллектив политеха - на создание композитов и разработку интеллектуальных технологий для улучшения качества городской среды. Ученые ВолГУ планируют разработать софт для пойменных территорий. Медицинский университет направит грант на изучение реабилитации недоношенных детей и ранней диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки рта.