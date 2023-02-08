Временно отключат электричество 9 февраля в четырех районах Волгограда

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде 9 февраля 2023 года из-за плановых работ энергетиков вновь тысячи людей будут сидеть без света. Попадут под отключения электричества частные и многоквартирные дома на десяти улицах и в одном СНТ в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах областного центра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

На Тракторном 9 февраля среди коммунальных страдальцев с 9.00 до 12.00 окажутся жители домов по адресам: ул. Зенитчиков, №14, 9-17, 17а, ул. Луконина, 18 и СНТ Тюльпан.

В Краснооктябрьском районе на четыре часа – с 13.00 до 17.00 – обесточат дома на улице Кузнецова - №26, 28, 30, а также два дома на проспекте Ленина - №85 и 87.

В Советском районе локальный блэкаут объявят с 9 до 17 часов в двух домах: на улице 35-й Гвардейской Дивизии, 4 и на Невинномысской, 16.

В Красноармейском районе на весь день – с 9.00 до 17.00 – без электричества останутся жители домов на четырех улицах: ул. 40 лет ВЛКСМ, №30-34, ул. Брестская, №24-30, ул. Мачтозаводская, №130- 136, 140-148, 152 и ул. Пятиморская, №23-35.