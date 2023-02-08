В Волгоградской области будут судить бывшего главу села за бездействие

Уголовное дело на бывшего главу села направили в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области направили в суд уголовное дело на бывшего главу Бурлукского сельского поселения Котовского района. Его обвиняют в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда и фальсификации доказательство по гражданскому делу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

После прокурорской проверки выяснилось, что в службе судебных приставов уже долго на исполнении находилось судебное решение. По нему администрация Бурлукского сельского поселения должна обеспечить безопасное водоснабжение населения. Однако бывший глава села не инициировал вопрос о выделении бюджетных средств на исполнение судебного решения. Хотя казна поселения в течение нескольких лет не испытывала дефицита средств.

- Более того, в 2021 году после привлечения судом администрации Бурлукского сельского поселения к ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником требований исполнительного документа) глава поселения обжаловал судебный акт, представив фиктивные данные якобы о принятии мер к исполнению судебного решения, - отметили в прокуратуре.

Вину чиновник не признает. Расследование проводили сотрудники Котовского МрСО Следственного Управления СКР по региону. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

Нынешний глава сельского поселения исполнил судебное решение, организовав безопасное водоснабжения жителей.