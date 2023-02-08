Под Волгоградом братья 5 и 8 лет ушли рыбачить, заблудились и попали в больницу с обморожением

Детей нашли полицейские. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 7 февраля, в селе Староселье Михайловского района полицейские вели поиски пропавших братьев 5 и 8 лет. К счастью, детей удалось найти, а вот их отца хотят лишить родительских прав. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стражи порядка составили административный протокол и решают дальнейшую судьбу мальчиков.

По информации областного главка МВД, в тот день братья отправились на рыбалку. Отец в это время пил. Дети замерзли и поспешили домой, но найти дорогу не смогли. Старший позвонил мачехе, которая в итоге обратилась в правоохранительные органы.

- Мальчики получили переохлаждение и обморожение конечностей. Сейчас они находятся под присмотром медиков в больнице Волгограда, - уточнили в полиции.

Добавим, что в прошлом году нерадивого отца уже привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.