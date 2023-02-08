Волгоградский школьник придумал протез руки и победил во всероссийском конкурсе

Владислав Марчук со своим изобретением. Фото: мэрия

Учащийся 11 класса волгоградской гимназии № 11 Владислав Марчук выиграл Всероссийский конкурс научных работ «Юниор». Школьник представил свое изобретение - электронно-механический протез кисти человека, изготовленный на 3D-принтере, сообщили сайту volgograv.kp.ru в мэрии.

- У меня была задача – сделать дешевый протез. Потому что я посмотрел цены на современные протезы, они очень дорогие были. Тогда я решил попробовать разработать похожий, но только с помощью 3D-принтера, - рассказал юный победитель.

Протез прост в управлении. Под движения каждого человека есть индивидуальная настройка, отвечающая за скорость движения руки и силу хвата. Владислав Марчук признается, что на этот проект его вдохновил белорусский физик, который изобрел похожий механизм.

Кстати, это уже не первая победа юного гения. Годами ранее волгоградец также становился призером Всероссийского фестиваля «Ученые будущего».