Два года жил в грузовике: тело 62-летнего мужчины нашли в кабине «Скании» в Волгограде

Следователи проводят проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 62-летнего мужчины обнаружили 7 февраля в Волгограде в салоне грузовика «Скания». ЧП произошло в поселке Горьковский на стоянке у дома №35 по улице Новопреображенской. Известно, что погибший два года жил там в своей машине. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление природным газом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- . Грузовик находился в неисправном состоянии, двигатель не запускался, в связи с чем отапливался он с помощью газовой горелки в салоне и газового баллона на улице, - пояснили в ведомстве.

Тело погибшего мужчины в его грузовике обнаружил 7 февраля сторож автостоянки. Когда он подошел к машине, двери и окна были закрыты. Вокруг явно пахло газом. Горелка, которой волгоградец прогревал салон грузовика, была включена, но огонь не горел. После осмотра места ЧП следователи сделали вывод, что смерть мужчины не носила криминального характера. Все обстоятельства произошедшего выяснят в ходе проверки.