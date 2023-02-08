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НовостиОбщество8 февраля 2023 14:04

В Волгоградской области 9 февраля прогнозируют 19-градусные морозы

Снега синоптики не обещают
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе в ближайшие сутки ожидаются крепкие морозы

В регионе в ближайшие сутки ожидаются крепкие морозы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область вернулась холодная погода с крепкими морозами. В ближайшие сутки температура воздуха упадет до -19 градусов. 9 февраля в Волгограде и области без существенных осадков. Ночью и утром возможна изморозь. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В ночь на четверг по области температура воздуха составит -14...-19º, днем -4...-9º. В Волгограде в ночные часы будет -14...-16º, в дневные -4...-6º.