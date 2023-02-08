Под Волгоградом бизнесмена судят за мошенничество с оборудованием для колонии

Фото: областная прокуратура.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерсанта из Фроловского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину обвиняют в нарушении статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере.

С декабря 2018 по март 2021 года бизнесмен должен был поставлять комплектующие для мукомольного оборудования в исправительную колонию.

- При этом под видом новых запасных частей фактически поставлялись бывшие в употреблении комплектующие. Таким способом коммерсантом было похищено более 700 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Вину свою мужчина так и не признал, хотя собрано достаточно доказательств его вины. Коммерсанту грозит 6 лет тюрьмы.

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