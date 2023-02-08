В Волгограде женщина пострадала в ДТП с маршруткой №149 - видео

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде днем 8 февраля произошло ДТП с участием маршрутки №149. В 12.30 на улице Исторической в Дзержинском районе 26-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo при повороте налево не убедился в безопасности маневра и протаранил микроавтобус Peugeot. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

По кадрам на видео видно, что легковушка поворачивала с улицы Исторической на улицу 51-й Гвардейской и не пропустила микроавтобус с людьми, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии травмы получила 61-летняя пассажирка маршрутки. Ее госпитализировали.