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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 13:28

В Волгограде женщина пострадала в ДТП с маршруткой №149 - видео

В микроавтобус с людьми въехала легковушка
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде днем 8 февраля произошло ДТП с участием маршрутки №149. В 12.30 на улице Исторической в Дзержинском районе 26-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo при повороте налево не убедился в безопасности маневра и протаранил микроавтобус Peugeot. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

По кадрам на видео видно, что легковушка поворачивала с улицы Исторической на улицу 51-й Гвардейской и не пропустила микроавтобус с людьми, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии травмы получила 61-летняя пассажирка маршрутки. Ее госпитализировали.