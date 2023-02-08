Под Волгоградом мать с двумя детьми отравились угарным газом

Волгоградцы вовремя вызвали скорую. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области 28-летняя мать и двое ее дочерей 9-ти и 3-х лет отравились угарным газом. Несчастный случай произошел в городе Ленинске. Пострадавших экстренно госпитализировали на скорой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, женщина с детьми находится в детском отделении острых отравлений больницы №25, сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Состояние средней степени тяжести, с улучшением, - прокомментировали ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области.

ЧП случилось 8 февраля. Сильные порывы шквалистого ветра погасили газовый котел в частном доме, от чего помещение наполнилось газом. К счастью, жильцы вовремя это заметили и вызвали скорую.