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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 12:55

Под Волгоградом мать с двумя детьми отравились угарным газом

Пострадавшие госпитализированы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы вовремя вызвали скорую.

Волгоградцы вовремя вызвали скорую.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области 28-летняя мать и двое ее дочерей 9-ти и 3-х лет отравились угарным газом. Несчастный случай произошел в городе Ленинске. Пострадавших экстренно госпитализировали на скорой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, женщина с детьми находится в детском отделении острых отравлений больницы №25, сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Состояние средней степени тяжести, с улучшением, - прокомментировали ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области.

ЧП случилось 8 февраля. Сильные порывы шквалистого ветра погасили газовый котел в частном доме, от чего помещение наполнилось газом. К счастью, жильцы вовремя это заметили и вызвали скорую.