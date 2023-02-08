Жители Волгоградской области за сутки отдали мошенникам 8,5 млн рублей

Телефонные мошенники продолжают обманывать волгоградцев на деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники продолжают становится богаче за счет доверчивости людей. За сутки жители Волгоградской области отдали аферистам 8,5 миллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Трое волгоградцев перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей, их обманули лжесотрудники банков. Они убедили людей оформить онлайн кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. Якобы это должно было отменить несанкционированное оформление займов. Две жительницы региона лишились двух миллионов рублей. Аферисты позвонили им, представившись полицейскими и сотрудниками службы безопасности портала «Госуслуг», и настояли на совершении операций с деньгами.

450 тысяч рублей жительница Елани перевела неизвестному, который представился брокером. Он пообещал быстрый гарантированный заработок на инвестициях. Женщина в течение двух месяцев перечисляла мошеннику деньги, после чего он перестал выходить на связь.

- Полиция рекомендует жителям не доверять телефонным звонкам и напоминает, что всю актуальную информацию о состоянии счетов вы можете узнать лично, обратившись в банк. Помните, что брокерские счета безопаснее открывать только в офисах фондовых бирж. Если вам поступили подобные предложения по телефону, прекратите разговор, - отметили в региональном Главке МВД.