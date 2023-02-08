Иноагентам запретят быть членами избиркомов Волгоградской области

Законопроект разработали в ИКВО. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Иностранным агентам запретят быть членами избиркомов Волгоградской области с правом решающего или совещательного голоса. Такой законопроект разработал облизбирком из-за изменений федерального законодательства. Комитет регпарламента по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий рекомендовал депутатам принять его в первом чтении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

Согласно документу, признанные иностранными агентами лица не могут быть назначены членами избиркома. Если статус получит действующий сотрудник, то его полномочия прекратят немедленно. Кроме того, иноагенты не смогут вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, партий и референдумов.