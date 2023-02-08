В общежитии Волжского мужчина пытался зарезать брата

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском следователи возбудили уголовное дело на 62-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство собственного брата. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, конфликт между родственниками случился 3 февраля. К 53-летнему потерпевшему в общежитие на улице Свердлова приехал брат. Мужчины поссорились.

- 62-летний подозреваемый, используя имевшийся при нем раскладной нож, нанес своему брату множество ударов, причинив ему проникающие колото-резанные ранения грудной клетки, брюшной полости, а также множественные раны правого и левого предплечья и плеча, - рассказали в областном следкоме.

Врачи сумели спасти пострадавшего. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося, собирают доказательства.