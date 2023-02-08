В Волгограде возобновили работу по реставрации Сурского сквера

За забором начался демонтаж старого тротуара и парковой мебели. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Центральном районе Волгограда вновь приступили к обновлению Сурского сквера. Накануне празднования 2 февраля режущую глаз неблагоустроенную площадку обнесли ограждением, но теперь подрядчик занялся демонтажем поверхности общей площадью 4000 квадратных метров. Реконструкцию прогулочной зоны затеяли на деньги нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, после демонтажа подрядчик должен будет замостить тротуар, смонтировать поливочную систему и установить уличные фонари.

Кроме того, старый сквер пополнится новыми насаждениями 300 различных пород: подрядчик обязуется подобрать ассортимент растений так, чтобы цветущие деревья и кусты радовали волгоградцев и гостей города на протяжении весны, лета и осени.

Для отдыхающих здесь установят удобные лавочки с навесами, фонтан, а для детей – качели и песочницу. В центральной точке сквера появится скульптура, посвященная строителям Волгограда, которую выбрали и одобрили общественники.