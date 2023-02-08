В Волгоградской области четверо детей попали в больницы после катания на «ватрушках»

Волгоградцев просят выбирать оборудованные места для зимнего отдыха детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние дни в Волгоградской области четверо пострадали при катании на «ватрушках» в необорудованных местах. В Михайловке госпитализировали троих 10-летних школьников, которые столкнулись на тюбингах. А в Светлоярском районе 11-летний ребенок, катаясь на «ватрушке», получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице Красноармейского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские просят родителей выбирать оборудованные места для катания на тюбинге. Пренебрежение правилами безопасности во время зимнего отдыха может привести к серьезным травмам.