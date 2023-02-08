Строитель из Волгограда выиграл 2,7 млн рублей в лотерею

Знакомые считают мужчину везунчиком. Фото: «Столото», публикуется с разрешения победителя.

Житель Волгоградской области Александр Скворцов выиграл в лотерею суперприз. Удача уже не раз приносила ему небольшие суммы до 50 тысяч, по-крупному она улыбнулась ему в 212601-м тираже гослотереи «Дуэль». Выигрыш составил более 2,7 миллиона рублей. Их волгоградец решил потратить на ремонт дома, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Столото».

Знакомые считают мужчину везунчиком. Александр работает вахтовиком-строителем. Живет за городом, занимается хозяйством, держит скот, птицу. Любит рыбалку и коллекционирует старинные пуговицы и другой антиквариат. Свой дом он построил сам, сейчас в нем идет отделка. На нее и пойдет солидный выигрыш.

- Выигранные деньги сейчас нам очень пригодятся. Сделаем ремонт в доме гораздо быстрее, - радуется счастливчик.

Александр признается, что когда покупает очередной лотерейный билетик, о выигрыше никогда не думает, по принципу: «Эх, была не была!». Когда увидел солидную сумму приза в быстрой лотерее «Дуэль», конечно, был счастлив. Своей радостью сразу поделился с супругой и сестрой.