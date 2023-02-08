В Волгоградской области в 2023 году отремонтируют и уложат 600 км трасс

Масштабное дорожное строительство в этом году продолжится. Фото: администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил основные задачи в дорожной инфраструктуре на 2023 год. В ходе своей поездки на строительную площадку Третьего пускового комплекса моста через Волгу, глава региона сообщил, что в планах на 2023 год – обновление и возведение 550-600 км дорог.

- Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для нас является важной задачей, поэтому на этом направлении сосредоточен значительный объем финансовых средств, - заявил Андрей Бочаров, а также добавил, что в прошлом году удалось привести в порядок около 600 км дорог.

Основное внимание в 2023 году будет уделяться одному из самых масштабных проектов Юга России - строительству первого и второго этапов Обхода Волгограда. На участках московской и саратовской трасс будет проведен капитальный ремонт.

Получит свое продолжение и дорога-дублер Первой Продольной - улица Электролесовская в Советском районе Волгограда. Здесь продолжат возводить второй этап нового участка.

Не прекратятся работы и на крупном путепроводе, в районе пересечения трассы Волгоград-Сальск и ж/д-путей Горнополянский – Канальная. Также в 2023 году запланировано завершение реконструкции 3-й Продольной магистрали, как в Волгограде, так и в Городищенском районе.

Помимо дорог в населенных пунктах, дорожные работы проведут также на межмуниципальных и межрегиональных трассах. Новые дороги появятся в: Дубовском (Песковатка – Чернозубовка), Ленинском (мост через ерик Яровой) и Старополтавском районах (подъезд к селу Красный Яр). Капитальный ремонт проведут на отрезке в 6,5 км в Нехаевском районе трассы «Самойловка – Шумилинская».