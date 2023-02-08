Волгоградцам рассказали, как укрепить иммунитет в феврале

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться ЗОЖ и помнить о витаминах Фото: Олег УКЛАДОВ

8 февраля Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о том, как укрепить иммунитет в конце зимы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, организм ослабляют вредные привычки (курение, употребление алкоголя), стрессы и плохой сон, неправильное питание, низкая физическая активность и окружающая среда.

Специалисты рекомендуют отказаться от вредных привычек и неполезной еды. Нужно перейти на правильное питание, употреблять достаточное количество витаминов (А, Е, С), микроэлементов (селен и цинк), аминокислот (цистеин, таурин, глутатион, липоевая кислота). Также стоит позаботиться о правильной работе кишечника. От стрессов помогут витамины группы В.

- Нужно всего лишь не провоцировать свой организм к восприятию заболеваний и помогать нашему самому ответственному «телохранителю» – иммунитету. И тогда вы почувствуете, как благодарно ваш организм будет реагировать на такую защиту и поддержку, - отметили эксперты ведомства.