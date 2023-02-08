Госпиталь ветеранов в Волгограде приостановил работу из-за вспышки COVID-19

Коронавирус снова заставляет вводить карантинные меры в медучреждениях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн временно прекратил прием пациентов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, в медучреждении выявили несколько случаев заболевания коронавирусом, но назвать это вспышкой нельзя.

Руководство госпиталя приняло все меры для предотвращения распространения COVID-19. Так, завершающих лечение пациентов выписывают, далее они будут ходить к врачу в поликлинику. Тех, кого по состоянию здоровья пока рано выписывать, распределяют по отделениям госпиталя в зависимости от диагнозов.

- С целью недопущения распространения заболевания среди пациентов госпиталя принято решение о проведении дезинфекционной обработки помещений,- прокомментировали в Облздраве.

Уже в понедельник, 13 февраля, госпиталь вернётся к привычному режиму работы. По данным Оперштаба за последние сутки коронавирус подтвердился у 45 человек, среди которых один ребенок.