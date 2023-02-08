В Волжском автобусы временно заменили трамваи

В Волжском временно перестали ходить 2 маршрута трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером в городе Волжский Волгоградской области автомобиль-автовышка завалился на трамвайные рельсы. На повороте улицы Логинова он совершил резкий маневр, чтобы уйти от столкновения с другой грузовой машиной, из-за чего рухнул на обочину. В происшествии никто не пострадал.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского, автомобиль-автовышка направлялся для проведения ремонта на трамвайных путях – в 17.30 7 февраля вышла из строя крестовина, из-за чего было приостановлено движение трамваев №4а и 7.

Из-за падения автовышки ремонт не состоялся вовремя. Автомобиль эвакуировали в трамвайный парк. Ремонт трамвайных путей вовремя не провели, поэтому маршруты №4а и 7 пока не ходят. Их пока заменил автобус, который курсирует от остановки на улице Оломоуцкой до улицы Александрова.

- В настоящее время на трамвайных путях ведутся работы. Движение трамваев будет восстановлено в ближайшее время, - отметили в мэрии.

Сообщается, что трамваи возобновят движение в среду в 11.38.