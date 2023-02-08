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НовостиПолитика8 февраля 2023 7:56

Войсковая разведка вышла на лагерный сбор под Волгоградом

Разведчики отрабатывают действия на полигоне Прудбой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Военные отрабатывают разведку боем.

Военные отрабатывают разведку боем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полигоне Прудбой под Волгоградом стартовал лагерный сбор подразделений войсковой разведки мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). Разведчики отрабатывают оборонительные действия и навыки с применением специальных технических средств, сообщили сайту volgograd.kp.ru в в пресс-службе ЮВО.

- Особое внимание в ходе занятий уделено применению комплекса связи, разведки и управления «Стрелец», - рассказали военные.

Комплекс «Стрелец» показывает разведчикам информацию о своих и «противнике», помогая оперативно принимать решения. Кроме того, военные на практике изучают разные методы организации разведдозора, устройства засады и разведки боем, упражняются в стрельбе.