Под Волгоградом пьяный мужчина зарезал знакомую, которая спрятала ключи от машины

Обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины из Кумылженского района, обвиняемого в жестоком убийстве знакомой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы.

Трагедия произошла 1 февраля прошлого года в хуторе Кузнечинский. В частном доме гуляла компания. Хозяин сильно напился и решил сесть за руль, однако одна из присутствующих женщин спрятала ключи. Тогда мужчина схватил нож и ударил им в область груди.

- От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия. Вину в содеянном мужчина отрицает, выдвигая версию о том, что потерпевшая сама упала на нож, - уточнили в областной прокуратуре.

Дело рассмотрит суд.