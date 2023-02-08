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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 7:42

Под Волгоградом пьяный мужчина зарезал знакомую, которая спрятала ключи от машины

Обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы

Обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины из Кумылженского района, обвиняемого в жестоком убийстве знакомой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы.

Трагедия произошла 1 февраля прошлого года в хуторе Кузнечинский. В частном доме гуляла компания. Хозяин сильно напился и решил сесть за руль, однако одна из присутствующих женщин спрятала ключи. Тогда мужчина схватил нож и ударил им в область груди.

- От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия. Вину в содеянном мужчина отрицает, выдвигая версию о том, что потерпевшая сама упала на нож, - уточнили в областной прокуратуре.

Дело рассмотрит суд.