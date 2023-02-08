В Волгоградской области на горно-обогатительном комбинате сгорел охранник

Пожар случился минувшей ночью Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Волгоградской области ночью 8 февраля в пожаре погиб 52-летний мужчина. Трагедия произошла на горно-обогатительном комбинате на станции Гремячая Котельниковского района. Сгоревший работал охранником, его нашли после тушения пожара в вагончике.

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 4.05, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Горел металлический вагончик размером 12 на 6 метров по всей площади. Огонь был потушен в 4.32, но спасти находившегося в помещении мужчину не удалось. Следственный комитет организовал проверку.

- По предварительным данным погибшим может быть 52-летний местный житель, который работал охранником в частном охранном предприятии. В ходе настоящей проверки устанавливаются причины возгорания, а также устанавливаются иные обстоятельства произошедшего, - рассказал руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Хонгор Муджиков.

После проверки будет принято процессуальное решение.