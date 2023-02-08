Житель Волгоградской области заблудился в астраханских степях в десятиградусный мороз

Фото: ГУ МВД по Астраханской области.

Житель Волгоградской области едва не погиб в астраханских степях – мужчина пытался дойти до трассы и сесть на автобус, но стемнело, и он заблудился. Повезло, что рядом оказались полицейские, которые спасли волгоградца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Астраханской области, это произошло ночью 7 февраля.

В отдел полиции по Енотаевскому району позвонил блуждающий в степях мужчину и попросил о помощи. Телефон практически сел, температура была -10 мороза, а в ночь обещали все -20. Дежурный по отделу начальник группы по работе с личным составом Сергей Матько и оперативник угрозыска Николай Жайворонский бросились на помощь.

Полицейские искали мужчину с помощью электронной карты, громкоговорителя и ракетниц.

- Спустя 3 часа мужчина был найден в восьми километрах от автотрассы Р-22 в степной зоне села Пришиб. В отделе полиции он рассказал, что проживает в Волгоградской области, а в Енотаевском районе работает в фермерском хозяйстве, - уточнили в астраханской полиции.

А в тот вечер хотел уехать домой, но вышел поздно и не смог найти трассу. Полицейские отогрели волгоградца, устроили на ночлег, а утром отвезли на автобус.