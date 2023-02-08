В Волгограде водителям предлагают зарплату до 130 тысяч в месяц

Водителям большегрузов готовы платить в Волгограде больше 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде проанализировали открытые вакансии и назвали топ-5 самых высокооплачиваемых в феврале. Оказывается, не надо уезжать в столицу, чтобы хорошо зарабатывать. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование SuperJob, в Волгограде открыта вакансия с зарплатой до 130 тысяч рублей в месяц.

Такие деньги готовы платить водителю категории «Е». Помимо высокой зарплаты компания предлагает бесплатное питание, дополнительные выплаты, корпоративную мобильную связь и санаторно-курортное лечение. Второе место по высокооплачиваемости в феврале занимает вакансия водителя-дальнобойщика с зарплатой 90-120 тысяч рублей.

В Волгограде ищут менеджера по логистике, которому будут платить 70-110 тысяч рублей. Еще одна компания нуждается в сервисном инженере, зарплата которого составит 70-100 тысяч рублей. Замыкает топ-5 вакансия газорезчика, его доход в месяц может составить 70 тысяч рублей.