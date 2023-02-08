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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 6:24

Под Волгоградом в отделе МВД нашли мертвым водителя-полицейского

Организована проверка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проводится проверка.

Проводится проверка.

Фото: Надежда ПАНОВА

В Волгоградской области организована проверка по факту гибели сотрудника полиции, тело которого нашли в отделении полиции в Светлоярском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла 6 февраля. Мужчина работал водителем.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительной информации, причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение. Назначены необходимые экспертизы.